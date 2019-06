Mandy Capristo: Statement zu Mesut Özils Hochzeit?

Am Freitag fand die Traumhochzeit von und seiner Freundin Amine Gülse statt. Ein Fest voller Liebe und Freude. Doch vor einigen Jahren stand noch eine ganz andere Frau an der Seite des Kickers: Mady Capristo.

Mandy Capristo: Comeback gescheitert! Richtig bitter, was jetzt herauskommt

So reagiert Mandy Capristo auf die Hochzeit

2012 lernten sich und Mesut Özil kennen und lieben. Nach zwei Jahren war allerdungs Schluss. 2015 feierten sie ein Liebescomeback - aber auch das sollte nur kurz halten.

Nun ist der 30-Jährige mit einer anderen glücklich. Und Mandy? Die gönnt ihm dieses Glück offenbar von ganzem Herzen.

Kurz nach der Hochzeit postet sie jedenfalls diese Worte bei : "Wenn das Glück einer Person Dir immer am Herzen lag, dann freust du dich auch für sie , wenn sie jemanden gefunden hat, der so viel besser zu ihr passt ... und das tue ich. Blessings to you and your family."

Mandy Capristo ist offiziell Single

Zwischen Mandy und Mesut scheint also trotz Trennung kein böses Blut zu fließen. Die Musikerin freut sich für ihren Ex, und dass obwohl sie selber wohl weniger Glück in der Liebe hat. Offiziell ist die jedenfalls noch Single. Aber auch sie findet sicher irgendwann ihren Traumprinzen...