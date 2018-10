Mandy Capristo: Traurige Beichte aus ihrer Vergangenheit

2006 startete mit der Band durch. Die Girls waren super erfolgreich und arbeiteten Non-Stop. 2011 kam dann die überraschende Trennung. Danach wurde es ruhig um die Sängerin...

Mandy Capristo mochte sich nicht

Jetzt macht Mandy ein überraschendes Geständnis! Denn sie mochte sich früher nicht! "Wenn ich am Flughafen war und Sachen von mir gelesen habe, dass ich dachte: Oh Gott, wer ist diese Frau? Ich mag sie nicht. Und das war ich selbst", verrät sie gegenüber .

Immer perfekt, ohne jeden Makel. Die Zeiten sind aber vorbei. Durch den Job im Musical "Aladdin" ist sie viel entspannter geworden. "Momente, die von Perfektionismus geprägt sind, haben hier keinen Platz", lacht sie ausgelassen.

Mandy Grace gesteht einen Fehler ein

Doch damit noch nicht genug. Vor zwei Jahren versucht Mandy Solo durchzustarten und ändert ihren Namen zu Grace. Sie will nicht mehr mit ihren musikalischen Anfängen in Verbindung gebracht werden. Ein Fehler, wie sie heute weiß. "Was machen wir jetzt, dass die nicht anfangen zu googeln? Und dann habe ich einfach aus dem Affekt gesagt: Sag einfach Grace", so die 28-Jährige.

"An allererster Stelle muss ich sagen, dass Grace ein bisschen in eine falsche Richtung gelaufen ist", gibt sie zu.

Heute nennt sie sich wieder Mandy. Und wenn man sie so Strahlen sieht, war das die richtige Entscheidung...