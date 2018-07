Mandy Grace Capristo: Wundervolle Neuigkeiten! Ihr Traum wird wahr

Reddit this

Einmal Prinzessin sein - davon träumt wohl jedes Mädchen. Für Mandy Grace Capristo wird dieses Märchen jetzt wahr: Sie spielt Prinzessin Jasmin im Disney-Musical „Aladdin“!

"Ich werde 100 Prozent geben"

Ab September wird sie für 20 Vorstellungen auf der Bühne stehen. Die 28-Jährige ist hin und weg: "Die Rolle ist tiefgründig, obwohl sie so leicht rüberkommt. Das Schöne an der Geschichte ist die Romantik und die Werte, die da vermittelt werden – der Wunsch nach etwas Erfüllendem", erzählte das Ex- -Mitglied der "BILD"-Zeitung. Ab Mitte August wird sich die Sängerin auf ihren großen Auftritt vorbereiten: "Ich werde 100 Prozent geben und bin da auch sehr streng mit mir – deshalb weiß ich, dass viele Proben auf mich zukommen werden." Der Abstecher auf die Musical-Bühne soll aber vorerst vorübergehend sein. Derzeit verbringt sie viel Zeit im Studio für ihr neues Album.

Mandy stand schon mal auf der Musical-Bühne

Erfahrungen mit Aladdins Wunderlampe konnte Mandy bereits Anfang des Jahres sammeln. Im April nahm sie am Benefizkonzert „Aladdin & Friends in Concert“ im Hamburger Stage Theater Neue Flora teil. Gemeinsam mit Aladdin-Darsteller Philipp Büttner sang sie Songs aus berühmten Disney-Klassikern. „Ich bin ein riesiger Disney Fan und besonders Aladdin hat es mir immer schon angetan. Die Musik ist etwas ganz Besonderes“, schwärmte die Sängerin schon damals. Jetzt darf sie wieder ran - und eines ist sicher: Diese Prinzessin wird alle verzaubern!