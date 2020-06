Mandy Grace Capristo & Mesut Özil: Schon wieder getrennt?

Doch nun wirkt diese Erklärung wie eine heimliche Andeutung auf die Schlagzeilen, die die „Bild“ derzeit schreibt.

Angeblich sollen sich Mandy Grace Capristo und Mesut Özil nämlich erneut getrennt haben! Hat die Sängerin sich also nicht nur von ihrem ersten Vornamen, sondern auch von ihrer großen Liebe verabschiedet? Die Aussagen eines Freundes der beiden wirken jedenfalls eindeutig: „Es war immer ein Hin und Her. Am Ende hat es nicht mehr geklappt. Aber da Mesut ja Grace bei ihrer neuen Musikkarriere unterstützt, halten sich beide bedeckt. Nur die engsten Freunde wissen es.“

Erst im November 2015 hatten Grace und Mesut auf der Bambi-Verleihung das Liebes-Comeback gefeiert, nachdem sich viele Fans des Traumpaares so gesehnt hatten. Doch nach dem verliebten Auftritt auf dem Roten Teppich wurde es wieder still um die beiden, mit Liebesbekundungen in den Sozialen Medien oder gemeinsamen öffentlichen Auftritten hielten sie sich zurück.

Eine Stellungnahme zu den Trennungsgerüchten gibt es bislang weder von der Sängerin, noch von dem Fußball-Weltmeister...