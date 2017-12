Mann (70) verbrennt beim Spaziergang

Mysteriöser Todesfall in London - die Polizei bittet um Hilfe: Rentner John N. verließ am 17. September kurz nach 13 Uhr seine Wohnung, um spazieren zu gehen, wie die "Sun" berichtet.

Was dann passierte ist unerklärlich! Der Mann fing plötzlich an zu brennen. Als Passanten bemerkten, dass er komplett in Flammen stand, versuchten sie ihm zu helfen und riefen die Feuerwehr.

John N. wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen.

Besonders mysteriös: An der Leiche des 70-Jährigen wurden keine Spuren von chemischen Brennstoffen gefunden. Niemand weiß, wie der Mann so plötzlich verbrennen konnte.

Die Ermittlungen laufen weiterhin.