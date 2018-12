Mann enthauptet seine Freundin im Streit

Reddit this

In Russland hat sich eine schreckliche Tragödie ereignet.

Ein Mann hat seine Freundin enthauptet und ist dann mit ihrem Kopf durch die Straße gelaufen. Grund für die grausame Bluttat war wohl ein Streit.

Auslöser war wohl ein Streit

Die beiden sollen am Wochenende heftig aneinander geraten sein, wie der Tatverdächtige in einem Verhör mit der Polizei sagte.

Danach griff er zu einem Messer und hat auf die Frau eingestochen. Mit dem Kopf in der Hand marschierte er dann durch die Straßen. In der Wohnung sei dann der Körper des Opfers gefunden wurden. Wegen Mordes wird gegen ihn ermittelt. Derzeit befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft und muss wohl mit einer längeren Haftstrafe rechnen.