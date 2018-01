Mann ersticht seine Frau, weil sie den Fernseher umschaltet

Ein 58-jähriger Mann hat in den USA ein schweres Verbrechen begangen. Der Zoff mit seiner Ehefrau eskalierte so sehr, dass er sie getötet hat – und zwar wegen dem Fernsehprogramm!

Am 19. November soll er seine Frau ermordet haben. Der 58-Jährige ging kurz raus, um eine rauchen zu gehen. Als er zurückkam, hat seine Ehefrau das Football-Match weggeschaltet und auf einen anderen TV-Sender umgeschalten.

Als er fragte, wie der Spielstand sei, fing sie an mit schreien. Laut seiner Aussage fiel er dann in Ohnmacht und als er wieder zu sich kam, hatte er ein Messer in der Hand. Damit soll er laut einem Zeugen seine Ehefrau erstochen haben. Der Täter wurde festgenommen und sitzt seit der brutalen Tat hinter Gittern. Ihm droht jetzt eine lange Haftstrafe.