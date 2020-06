Mann fällt nach Sex im Asia-Bordell ins Koma

In einem Asia-Bordell in Wien bekam ein tschechischer Freier während des Geschlechtsverkehrs einen Herzinfarkt. Den schnellen Sex gibt es in dem Asia-Bordell bereits für 30 Euro. Eine ganze Nacht kostet 300 Euro. Auch der Tscheche wollte in den Genuss einer ganzen Nacht im Asia-Bordell kommen. Dabei überschätze er allerdings seine körperliche Kondition. Während des Geschlechtsaktes kollabierte der Mann und bekam einen Herzinfarkt.