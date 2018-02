Mann hat Sex mit Esel bis dieser bewusstlos wird!

Die Geschichte ist verstörend. Wie berichtet wird, soll ein Mann einen Esel so lange vergewaltigt haben, bis das Tier bewusstlos wurde. Nach seiner Verhaftung zeigte sich der Mann geständig und sprach unverblümt über seine Tat.

Mann hat Sex mit Esel

Ein Mann in Simbabwe wurde nun verhaftet, weil er Sex mit einem Esel gehabt haben soll. Dabei soll er sich so lange an dem Tier vergangen haben, bis diese bewusstlos wurde. Der Mann wurde für seine Taten nun von der Polizei verhaftet.

Mann spricht offen über Esel-Sex

Nach seiner Verhaftung zeigte sich der Mann geständig und sprach offen über seine sexualen Praktiken mit dem Tier. Wie "My Zimbabwe" berichtet, soll der Mann dabei kein Schamgefühl gezeigt haben. Ob sich der Mann nun vor Gericht verantworten muss, ist noch nicht bekannt.