Mann hat Sex mit Schaf! Danach muss das Tier geschlachtet werden!

Was für furchtbare Nachrichten! Wie nun berichtet wird, musste ein Schaf notgeschlachtet werden, nachdem sich ein Mann an dem Tier vergriffen hat!

In Velden im Landkreis Landshut musste ein Bauer am vergangen Samstag eine furchtbare Entdeckung machen. Er erwischte einen 25-jährigen Mann dabei, wie er sich an einem der Schafe des Landwirtes verging.

Mann hat Sex mit Schaf

Eigentlich wollte der Bauer nur seine Schafe füttern, als er einen 25-Jährigen dabei erwischte, wie er mit einem der Schafe den Geschlechtsakt vollzog. Als der Bauer ihn störte, ergriff der Mann sofort die Flucht und probierte über die anliegende Weide zu fliehen. So berichtet es "rosenheim24.de". Doch damit nicht genug. Wie es weiter heißt, musste das misshandelte Tier nach der Tat mit seinem Leben bezahlen.

Schaf muss geschlachtet werden

Nachdem der Bauer den Tierarzt bestellte, um sein Schaf untersuchen zu lassen, stellte der Veterinär fest, dass das Schaf notgeschlachtet werde muss, da es auf Grund des Geschlechtsverkehrs massive innere Verletzungen erlitt. Von dem Täter fehlt nach wie vor jede Spur.