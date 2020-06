Mann hat weibliche Genitalien im Kühlfach

Der in Südafrika lebende Däne wurde jetzt vor Gericht in 36 Fällen von Sexualdelikten schuldig gesprochen. Seine Frau fand in einem Gefrierfach mehrere weibliche Geschlechtsteile, die durch Genitalverstümmelung in den Besitz des Dänen kamen. Ebenfalls soll der Mann für Kinderpornographie und Vergewaltigung einer Minderjährigen belangt werden. Wie "oe24.at" berichtet, sollte seine Frau als Kronzeugin gegen ihren Ehemann aussagen. Allerdings wurde sie auf offener Straße erschossen.