Mann heiratet seine Frau - nur 13 Stunden später ist er tot

White und Scott Plumley aus Großbritannien waren ein glückliches Paar. Am 9. August gaben sie sich sogar das „Ja“-Wort. Kurz nach der Hochzeit muss das Paar einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Vor der Hochzeit klagte Scott über Verdauungsprobleme – er ging zum Arzt, wo ihm das Medikament Omeprazol verschrieben wurde. Dann stellte sich heraus, dass das ein fataler Fehler war. "Der Arzt kam am Montag gegen 16 Uhr zu seinem Bett im Southmead Krankenhaus", sagt Michelle gegenüber „Bristol Live“.

13 Stunden nach der Hochzeit starb Scott

"Er sagte, Scott habe Krebs im Stadium 4 der Speiseröhre gehabt. Und weil es zu spät diagnostiziert wurde, hatte es sich bereits in seine Leber ausgebreitet und sie zerstört. Es gab nichts, was sie tun konnten."

Die Mediziner gaben Scott nach der Schock-Diagnose nur noch eine Woche. Verlobt war das Paar bereits – deshalb wollten sie sofort heiraten. "Es war eine massive Eile. Ich hatte buchstäblich 20 Stunden Zeit, um eine Hochzeit vorzubereiten und zu arrangieren. Jeder war so großzügig", sagt Michelle. "Er war so stark, kämpfte wirklich mit Schmerzen", sagt Michelle. Die Hochzeit fand am Mittwoch statt – nur 13 Stunden nach der Trauung war er tot. Nun muss sie die Beerdigung ihres Mannes organisieren.