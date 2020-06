Mann holt bei Polizeikontrolle seine Schlange aus der Hose

Auf Grund eines lautstarken Streits kam es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz in Darmstadt. Der Streit fand zwischen einem 19-Jährigen und einem anderen Mann statt. Als die Polizei den alkoholisierten 19-Jährigen beruhigen wollten, sprach er eine erste Wahrung aus. Er beteuerte, eine Schlange in der Hose zu haben. Die Beamten nahmen diese Bemerkung allerdings nicht ernst. Dann kam der Schock: Der 19-Jährige zog eine Baby-Python aus seiner Hose.