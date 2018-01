Mann missbraucht Kind (7) auf Schultoilette

Schrecklicher Vorfall an einer Schule in Plauen: Ein Mann soll sich dort auf die Schultoilette geschlichen haben und hat dort einen 7-jährigen Jungen missbraucht.

Der Zwischenfall ereignete sich schon zu Beginn der Woche. Der Schüler ging in der Schule auf die Toilette – dort traf er plötzlich auf den unbekannten Mann. Dort soll der 41-Jährige das Kind sexuell missbraucht haben.

"Was genau vorgefallen ist, ist nun Gegenstand unserer Ermittlungen", sagt ein Polizeisprecher laut „TAG24“. Der Schulleiter schrieb sofort einen Brief und fragt, wer Hinweise zu dem Täter geben kann. Die Schule will die Sicherheitsmaßnahmen nun deutlich verschärfen. "Unsere Eingangstür ist weitgehend geschlossen. Wir sprechen mit der Stadt, um noch eine Videokamera zu installieren“, so der Schulleiter. Zwar gelten die Schulen in Sachsen als sicher – dennoch kam es immer wieder zu Fällen von sexuellem Missbrauch.