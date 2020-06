Mann missbraucht Pferd - danach zündet er die Scheune an

Hamburgerin wird jahrzehntelang vergewaltigt - von ihrer gesamten Familie

Es ist einfach nur krass, was die Hamburgerin Patricia da in der "Sat.1"-Doku "Vergewaltigt" erzählt: "Ich bin von klein auf von meiner Familie sexuell missbraucht worden, gequält und gefoltert", sagt sie. "Ich wurde eingesperrt, musste hungern und dursten."Erschütternd: Am Missbrauch sollen ihre Eltern, ihr Bruder und sogar ihre Großeltern beteiligt gewesen sein!