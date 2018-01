Mann muss durch Feuerwehr von Penisring befreit werden

Die Geschichte ist skurril. Nachdem die Ärzte einem Mann nicht weiterhelfen konnten, musste die Feuerweht anrücken, um den Patienten von seinem Penisring zu befreien. Wie kam es zu der außergewöhnlichen Situation?

Mann musste mit Penisring ins Krankenhaus

Wie es heißt, soll sich ein Brite mit einem sogenannten "Cock-Ring" in eine unangenehme Situation gebracht haben und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Klinik angekommen der Schock: Die Ärzte konnten dem Mann nicht helfen. Um den Patienten aus seiner Not zu befreien, entschlossen sich die Ärzte dazu, die Feuerwehr zu alarmieren.

Feuerwehr befreit Mann von Penisring

Wie "Daily Mail" berichtet, konnten die Feuerwehrmänner den Mann, dank Gleitmittel und einer hydraulischen Schere, aus seiner unglücklichen Lage befreien. So heißt es von dem Pressesprecher der zuständigen Feuerwehr: "Unsere Einsatzkräfte haben in den frühen Morgenstunden einen großen Ring von der Basis des Penis' eines Mannes entfern." Ebenfalls fügt er hinzu: "Wir können keine weiteren Details nennen."