Mann plant Selbstmord durch Vergewaltigung

Obwohl der 49-Jährige seine Bekannte in den Plan einweihte, fuhr sie zu ihm nach Hause. Sie wollte ihrem Freund helfen. Als sie in dem Haus des Mannes eintraf, bedrohte er sie mit einem Messer. Aus Angst leistete sie keine Gegenwehr. Der 49-Jährige zerrte sein Opfer in sein Schlafzimmer und befriedigte sich über der Frau selbst.