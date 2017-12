Mann schleudert Hund so lange zu Boden bis dieser tot ist

In China sorgt momentan ein Video für reichlich Aufregung. Zu sehen ist ein Mann, der seinen Hund immer wieder zu Boden schleudert, bis der Vierbeiner letztendlich tot ist. Der Grund: Der Windhund verlor für seinen Besitzer einen Wettkampf.

Der Mann schlägt seinen Hund auf den Boden

Wie "Daily Mail" berichtet, habe der Mann in dem Video seinen Hund an den Hinterbeinen festgehalten und immer wieder zu Boden geschlagen, bis dieser tot ist. Der Windhund soll vor seiner grausamen Ermordung an einem Wettkampf teilgenommen haben, ohne Erfolg. Aus diesem Grund soll sein Besitzer bei dem Windhund-Rennen eine große Menge Geld verloren haben. Auch die Anschaffung sowie die Ausbildung des Tieres sollen den Mann ein Vermögen gekostet haben. Die grenzenlosen Aggressionen über den Verlorenen Wettkampf sowie die Frustration über den Verlust des Geldes ließ der Mann an seinem Tier aus. Das verlorene Rennen kostete den Hund sein Leben.

Der Mann wollte den Hund essen

Neben der bestialischen Tat enthält das Video Aussagen des Mannes, die stark darauf vermuten lassen, dass er seinen Hund nach der furchtbaren Tat verspeisen wollte. Ob sich der Mann für seine grausame Tat vor Gericht verantworten muss, ist noch nicht bekannt.