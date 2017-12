Mann schneidet Kumpel im Rausch den Penis ab

So wird ein Streit unter Kumpels zu einem Verbrechen: Weil sein Kumpel Karl (53) ihm angeblich zwischen die Beine gefasst haben soll, schlug der damals 32-jährige Christian B. seinen Kumpel zu Boden. So wie Christian B. war auch dieser betrunken und erstickte mit 3,7 Promille an seinem Erbrochenen.

Doch dann das Unfassbare: Als sein Kumpel bereits am Boden lag, schnitt Christian B. ihm mit einem Küchenmesser den Penis ab. Jetzt sitzt er wegen Totschlags vor dem Landgericht Limburg.

Der Täter soll betrunken gewesen sein

Danach soll der Mann gebrüllt haben: "Ich habe Karl getötet, ihm die Eier abgeschnitten", wie ein Bereitschaftspolizist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung vor Gericht aussagte.

Zum Tatzeitpunkt soll Christian B. 2,18 Promille gehabt haben. Im Oktober 2016 wurde er bereits zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft, sowie einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik verurteilt.

Da der Mann zum Zeitpunkt der Verhandlung jedoch unter gesetzlicher Betreuung stand und diese die damaligen Angaben des Mannes weder gekannt, noch genehmigt hatte, kassierte der Bundesgerichtshof das Urteil und der Fall wird neu aufgerollt.

Der Prozess wird fortgesetzt.