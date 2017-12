Mann sticht 19. mal auf Hündin ein - ihre Heilung ist unglaublich!

Die Geschichte ist unglaublich. Nachdem in St. Louis/Missouri ein Notruf bei der Polizei einging, fand ein Beamter einen schockierenden Tatort vor. In einer Kirche wurde eine Pudeldame von einem psychisch kranken Mann mit 19. Messerstichen niedergestochen. Der Hund war blutüberströmt und hatte Verletzungen an Nacken, Rücken und Brust.

Der Polizeibeamte alarmierte den Tierarzt

Nachdem der Polizeibeamte den schwer verletzten Hund vorfand, alarmierte er umgehend die Tierärzte der Humane Society. Die Hündin litt neben ihren schweren Verletzungen unter hohem Blutverlust, einem Schock sowie einem Trauma. Die Tierärzte von Humane Society, die eine Sondereinheit für Tierquälerei bilden, nahmen sich dem Tier an.

Die Hündin überlebte

Obwohl kaum jemand an ein Überleben der Hündin glaubte, ging es dem Tier nach wenigen Tagen wieder besser. Wie "Fox2Now" berichtet, soll der Polizeibeamte die Pudeldame mittlerweile adoptiert haben und will ihr in ihrem neuen zu Hause viel Liebe und Geborgenheit schenken