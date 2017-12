Mann stirbt, weil Aufzug kaputt ist

Ein kaputter Aufzug kostete einen 63-jährigen jetzt vermutlich das Leben. Weil der Aufzug in dem Berliner Hochhaus, in dem Andreas S. lebte, monatelang defekt war, musste er mehrmals am Tag die Treppen in den neunten Stock steigen - auch mit schweren Einkaufstüten. Ende November brach er in seiner Wohnung zusammen und starb. Seine Tochter erhebt nun schwere Vorwürfe.

"Mein Vater hat sich noch drei Tage vor seinem Tod über den kaputten Aufzug beschwert, niemand hat ihn repariert“, so seine Tochter Natalie S. zu "RTL". Nachdem er seine Einkäufe abgelegt hatte, sei er zusammengebrochen. Ihre Schwester und deren Ehemann haben den 63-Jährigen gefunden.

Andreas S. litt an einer Herzinsuffizienz

Nach Angaben seiner Tochter litt Andreas S. an einer Herzinsuffizienz. Laut Experten ist der regelmäßige Gang in den neunten Stock eine erhebliche Belastung, wenn das Herz bereits geschädigt ist. Andreas S. hätte vermutlich häufiger Pausen machen müssen.

Dennoch ist es unverantwortlich den Aufzug in dem Haus, in dem etliche Senioren leben, so lange nicht zu reparieren.