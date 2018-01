Mann wird von Zug erfasst - kurz darauf findet Polizei seine tote Frau

Dieser Fall gibt der Polizei in Mecklenburg Vorpommern Rätsel auf: Nachdem ein Mann am Bahnhof Berkenbrück von einem Zug erfasst wurde, fuhren die Polizisten zu einem Grundstück in Petersdorf, um seine Frau über den Tod ihres Mannes zu informieren.

Dort entdeckten sie die Leiche der Frau des Toten. Der gemeinsame Wohnsitz des Paares und der Bahnhof sind nur rund 12 Kilometer voneinander entfernt.

War es Mord?

Nun ermittelt die Mordkommission wegen eines Tötungsdelikts. Genaue Umstände oder Zusammenhänge sind noch unklar.