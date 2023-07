Manu & Konny Reimann: Kryptische Worte nach 19 Jahren - ist das Ende besiegelt?

Auf Instagram teilte Manuela Reimann jetzt ein Video, in dem sie und Gatte Konny Reimann in einem Strandkorb sitzen und verkünden, dass sie heute vor 19 Jahren ihre Sachen gepackt haben und in die USA ausgewandert sind. Ein Jubiläum, das gefeiert werden muss. Dennoch scheinen die beiden noch mit dem Gedanken zu spielen, vielleicht doch noch einmal weiterzuziehen.

Konny lässt verlauten: "Seit 19 Jahren sind wir jetzt in den USA und wer weiß, wo wir in 19 Jahren sind" woraufhin seine Frau Manu nur zustimmend hinzufügt: "Wer weiß. Bei uns weiß man nie". Ob die beiden Kult-Auswanderer zurück zu ihren Kindern nach Texas ziehen oder doch an einem ganz neuen Ort Fuß fassen wollen, steht wohl noch in den Sternen. Aktuell scheinen sie die Zeit auf Hawaii jedoch noch immer in vollen Zügen zu genießen.