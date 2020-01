Manuel Cortez & Miyabi Kawai: Knallhartes Abnehm-Duell nach der Trennung!

Reddit this

Die einen stopfen nach einer traurigen Trennung tonnenweise Kalorienbomben in sich hinein, den anderen schlägt der Bruch vom Liebsten nachhaltig auf Magen und Appetit. Bei Miyabi Kawai und scheint Letzteres der Fall zu sein – und entwickelt sich, wie’s aussieht, gerade zu einem regelrechten Abnehm-Krieg.

Manuel Cortez: Jetzt packt Ex-Freundin Miyabi Kawai aus!

Kilo-Duell zwischen Manuel Cortez und Ex Miyabi

„Um Grübeln und Traurigsein entgegenzuwirken, da hilft Sport sehr“, verriet Manuel Cortez kürzlich. Ganze zehn Kilo hat der Schauspieler seit der Trennung von seiner Langzeit-Partnerin Miyabi verloren.Und das in nur rund zwei Monaten! Seine Erfolge präsentiert er stolz und meist spärlich bekleidet auf . Die weiblichen Fans freut das.

Und seine Verflossene? Auch bei ihr sieht man keine Spur von Kummerspeck. Ganz im Gegenteil: Miyabi zeigte sich jetzt so schmal wie nie. Und das paradoxerweise auf einer Curvy-Party! „Es hat mir auch immer noch alles ganz schön auf den Magen geschlagen, die Situation, in der ich mich befinde“, verrät sie gegenüber . „Ich will jetzt nicht immer auf dieser Trennung rumreiten – aber ich bin noch lange nicht zur Normalität zurückgekehrt und mein Körper auch nicht. Momentan verliere ich viel Gewicht …“

Ein stummer Hilferuf? Gut möglich. Jedenfalls wirkt das Ganze so, als würde sie mit ihrem Ex um eine möglichst schlanke Linie wetteifern. Dabei sagte sie selbst doch mal: „Das Leben wird nicht schöner, nur weil man schlanker ist.“ Eine Erkenntnis, die sich die Modedesignerin gerade jetzt zu Herzen nehmen sollte. Denn nur wer von innen heraus strahlt, ist wirklich schön – und das in nun wirklich jeder Konfektionsgröße!

