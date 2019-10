Manuel Cortez & Miyabi Kawai: Trennung! Er bestätigt das Liebes-Aus

Traurige Nachrichten von und Miyabi Kawai! Das Paar hat sich nach 14 gemeinsamen Jahren getrennt. Das bestätigte der 40-Jährige nun gegenüber „Bunte“.

Es war ein schleichender Prozess

„Menschen verändern sich. Es hat einfach nicht mehr gepasst, wir haben uns verloren", erklärt der „Let’s Dance“-Gewinner von 2013. Leider stand irgendwann die Arbeit im Vordergrund. Romantische Stunden zu zweit gab es kaum noch. „Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so wichtig bin", gibt Cortez zu.

In den letzten Jahren deutete sich bereits an, dass es zur Trennung kommen wird. Die endgültige Entscheidung kam also nicht aus dem Nichts. Mittlerweile ist Miyabi sogar aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin ausgezogen. Wie schade!

