Manuel Cortez: Red-Carpet-Debüt als Single

Reddit this

Erst vor wenigen Tagen schockten Manuel Cortez und Miyabi Kawai ihre Fans: Nach 14 gemeinsamen Jahren haben sie sich getrennt. Nun zeigte sich der Schauspieler erstmals seit der Trennung in der Öffentlichkeit.

Am Mittwoch zeigte sich bei der Eröffnung eines Douglas-Stores in Berlin zum ersten Mal ohne Begleitung auf dem Roten Teppich. In einem grauen Rollkragenpullover kombiniert mit Goldkettchen und einem schwarzen Mantel und passenden Hut spazierte der ehemalige Let’s Dance-Gewinner durch den neueröffneten Store und wirkte sichtlich gelassen.

Manuel Cortez & Miyabi Kawai: Trennung! Er bestätigt das Liebes-Aus

Manuel Cortez: Gefühl der Erleichterung

Gegenüber „ “ verriet der 40-Jährige, wie es ihm mittlerweile nach der Trennung geht: „Es hat saumäßig weh getan, das tut es immer noch, aber ich merke auch eine unglaubliche Erleichterung. Wir haben uns beide auch gegenseitig die Chance genommen, glücklich zu sein. Und das ist nicht gut.“

Erst vor einer Woche hat der Schauspieler die Trennung von seiner Freundin bestätigt. „Menschen verändern sich. Es hat einfach nicht mehr gepasst, wir haben uns verloren. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so wichtig bin“, gestand sich Manuel Cortez ein.