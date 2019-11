Manuel Cortez und Miyabi Kawai: Drama nach der Trennung

Das Ende einer Beziehung ist immer traurig. Vor allem, wenn man Tag für Tag via Social Media mit dem Verflossenen konfrontiert wird. Wenn der dann auch noch sichtlich sein neues Leben genießt, ist das ein weiterer Schlag ins Gesicht…

„Ich musste diese Beziehung beenden, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir seit Jahren aneinander vorbeileben“, eröffnete Manuel Cortez vor wenigen Wochen seinen Fans völlig überraschend auf . 14 Jahre lang waren er und die Modedesignerin Miyabi Kawai ein Vorzeigepaar – privat und auch beruflich. Für die 45-Jährige war die Trennung ein Schock, wie sie wenige Tage später – ebenfalls via Instagram – mitteilte. „Was it something I said“, postete sie in der vergangenen Woche. Auf Deutsch: „War es etwas, das ich gesagt habe?“

Manuel Cortez zeigt sich halb nackt

Noch immer scheint sie ihrer langjährigen Liebe nachzutrauern und nach einer Erklärung zu suchen. Im Gegensatz zu Manuel. Der scheint sein neues Single-Dasein zu genießen. Denn es vergeht kaum ein Tag, an dem er sich nicht beim Workout oder in freizügiger Pose zeigt. Ganz, als wolle er sagen: Seht her, Ladys, dieser Prachtkerl ist wieder zu haben! Was das mit Miyabi macht, kann sicher jede Frau, die schon mal verlassen wurde, schmerzlich nachempfinden...