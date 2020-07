Manuela Reimann: Baby-Überraschung!

Via Instagram teilt Manuela Reimann nun ein zuckersüßes Foto von sich und ihrem Enkel Charlie, zu dem sie kommentiert: "Spaziergang in der Nachbarschaft mit Charlie." Enkel und Oma gucken dabei verschmitzt in die Kamera und scheinen die Zeit zu zweit sichtlich zu genießen. Scheinbar geht Manuela in ihrer Rolle als Großmutter voll auf und könnte nicht glücklicher sein. Das somit auch eine so niedliche Baby-News von ihreren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...