Manuela Reimann: Trennungsschmerz! Das fehlt ihr an Konny am meisten

Aktuell befindet sich Manuela Reimann auf Heimatbesuch. Zurück in der Republik besuchte sie mit unter das Wacken-Festival und befindet sich nun auf dem Weg nach Berlin. All das ohne ihren Konny an ihrer Seite. Eine ungewohnte Situation für die Kult-Auswanderin, wie sie jetzt in ihrer Story auf Instagram zu verstehen gibt. Wie sehr sie auch in Deutschland an ihren Konny denken muss, wird hier mehr als klar. Die Zwei-Fach-Mama postete nun ein Foto eines Graffitis, das sie ganz offensichtlich an ihren Gatten erinnerte.