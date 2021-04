Manuela Reimann & Konny Reimann: Traurige Ehe-Beichte

Via "YouTube" geben Manu und Konny nun ein paar intime Einblicke in ihr Eheleben. So will ein neugieriger User in der sogenannten "Sabbelstunde" wissen, wer von den beiden eifersüchtiger ist. Die Antwort darauf fällt eindeutig aus: Manu! Konny erklärt: "Obwohl Manu überhaupt keinen Grund hat, weil es gibt auf dieser ganzen Welt kein Mädel, was gegen dich ankommt." Manu kann ihrem Ehemann nur zustimmen: "Ich weiß dass ich keinen Grund habe. Aber ich finde, wenn man eifersüchtig ist, ist das auch ein Zeichen dafür, dass es nicht egal ist." Sie ergänzt: "Ein bisschen eifersüchtig muss man sein."

Ob Manuela und Konny ihre Fans in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...