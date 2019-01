Marc Terenzi: Liebes-Aus wegen Seitensprung

Doch mit dem trauten Familienglück ist es nun wohl vorbei. Marc soll die Mutter seines Kindes nämlich betrogen haben - und sie setzte den Fremdgänger daraufhin vor die Tür.

Angeblich ist er bei einer Kollegin, die wie er im Europapark Rust in einer Show arbeitet, schwach geworden. Myriel erwischte die beiden in flagranti! "Als ich Marc in seinem Hotel in Rust besuchte, waren beide in seinem Zimmer. Sie meinte, sie hätte ihm geholfen, Wasserflaschen hochzubringen. Aber sein Bett war voll mit ihren Haaren!", erklärte sie gegenüber "bild.de".

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Ex-Mann von (35) fremdging. Bereits im letzten Jahr gab es einen Seitensprung - den ihm Myriel jedoch verziehen hat.

Diesmal scheint es jedoch endgültig vorbei zu sein. "Ich habe mich von ihm getrennt. Ich bin so enttäuscht."