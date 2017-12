Marc Terenzi: Überraschende Liebes-Wende

Ja, Marc Terenzi hat eine Neue! Es ist eine Kollegin aus dem Strip-Club. Was ist da los?

Marc Terenzi hat sich nackt gemacht. Und das nicht nur für die „Sixx Paxx“-Show auf der Bühne. Nein, er hat einen Seelenstriptease hingelegt: „Ja, ich bin verliebt!“ Und offenbar gab’s beim Terenzi eine verrückte Kerth-Wende – denn seine Neue heißt nicht Verena! Und dass, obwohl er mit der Promi-Blondine zuvor öffentlich angebandelt hatte...

Marc Terenzi zeigt erstmals seine neue Freundin

Die Frau, die Marc so anziehend findet, kennt er vom Ausziehen

Anja ist Stripperin! Die 30-Jährige aus Leipzig ist knallverliebt, sagt: „Er ist der Richtige!“ Das Paar wohnt sogar zusammen. „Ich brauche Familie, eine Heimat, wo ich mich fallen lassen kann. Die hab ich bei Anja“, so Marc, der vier Kinder von drei Frauen hat.

Aber halt mal, was ist denn mit Verena Kerth? Marc und die Münchnerin wirkten monatelang unzertrennlich, ob im Mallorca-Urlaub oder auf Instagram. Und jetzt? Alles aus? InTouch-Nachfrage bei der 36-Jährigen. Verena wiegelt erst mal ab: „Wir sind schon ewig befreundet – und mehr ist da nicht zwischen uns.“ Das sah zwar monatelang ganz anders aus – aber von Eifersucht, Enttäuschung oder Wut will die Moderatorin nichts wissen. Im Gegenteil: „Ich freue mich für ihn“, sagt sie InTouch. Die Tatsache, dass beide Strip-Tänzer sind, sei doch super: „Eine Frau mit den gleichen Interessen! Also ehrlich, was will Mann mehr …?“ Ups, klingt das sogar ein bisschen gehässig? Tja, ob Verenas Lockerheit hier wirklich die nackte Wahrheit ist, weiß am Ende nur sie selbst...