Marc Terenzi & Verena Kerth: Endlich ein Statement - doch das lässt Fragen offen!

Gegenüber "Bild" erklärte der Sänger Ende Juni hierzu, dass zwischen den beiden alles in Ordnung sei. Seit der Einstellung des Verfahrens gegen ihn habe einfach wieder einige Jobs bekommen und deshalb momentan wenig Zeit. Aus diesem Grund könne er sie nicht mehr zu jedem Urlaub oder allen Events begleiten. "Wir sehen uns nicht so oft wie früher, als ich keine Jobs hatte. Da hatte ich ja immer Zeit, sie zu begleiten. Jetzt habe ich eben auch wieder berufliche Verpflichtungen", so Marc.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2024 ging eine von Marcs Ex-Freundinnen mit der Anschuldigung an die Öffentlichkeit, dass der Sänger während ihrer Beziehung ihrer damals 15-jährigen Tochter belästigt hätte. Es kam zu einem Prozess, bei dem Terenzi diese Vorwürfe vehement bestritt. Am 14. März 2024 entschied das Gericht im sächsischen Borna dann schließlich, das Verfahren gegen den US-Amerikaner einzustellen.