Marc Terenzi zeigt erstmals seine neue Freundin

Nun ist es offiziell! Marc Terenzi hat eine neue Frau in seinem Leben. Das Paar zeigte sich nun erstmals in der Öffentlichkeit und sprach über ihre Beziehung. Die beiden sollen schon seit einigen Monaten liiert sein. Aber wer ist die neue Herzensdame an Marcs Seite?

Marc zeigt seine neue Freundin

So wie Marc, lässt auch seine neue Flamme gerne mal die Hüllen fallen. Die 30-jährige Anja ist ebenfalls als Stripperin tätig. Seit 15 Jahren soll sie im Strip-Business unterwegs sein. Gegenüber "Bild" verrät Anja: "Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt. Anfangs war Marc sehr vorsichtig. Jeder hatte seine Vorgeschichte."

Marc uns Anja waren getrennt

Wie das Paar ebenfalls verriet, hatten die beiden bereits eine erste Beziehungspause. So erzählen sie: "Wir haben es ohneeinander probiert – aber das ging gar nicht." Anja fügt hinzu: "Ich wollte mir erst 100-prozentig sicher sein, dass er der Richtige ist." Momentan leben die beiden Stripper gemeinsam in Leipzig. Auch ihre Familien haben sich schon kennen gelernt. So berichtet Marc: "Anjas zwei Kinder und meine Kinder kennen sich bereits. Ich bin jetzt fast 40 und war lange Single. Wenn du ’nen schlechten Tag hast, ist da keiner. Ich brauche Familie, eine Heimat, wo ich mich fallen lassen kann. Die hab` ich bei Anja."