Marc Wilmore: Der "Simpsons"-Star stirbt an Corona

Marc Wilmore ist den meisten "Simpsons"-Fans ein Begriff. Er schrieb zwölf Folgen der beliebten Zeichentrick-Serie. Bei über 200 Episoden Marc er als Co-Executive Producer mit an Bord und in einer Ausgabe sogar als Sprecher zu hören. Zuletzt arbeitete er als Produzent bei der Netflix-Serie "F Is for Family". Doch jetzt wurde der TV-Macher mit nur 57Jahren aus dem Leben gerissen...