Marcel Heße: Neue Schock-Details im Prozess!

Dieser Fall schockiert noch immer ganz Deutschland! Marcel Heße hat damals den Nachbarsjungen Jaden und einen Kumpel von sich umgebracht. Jetzt ist das Urteil gefallen!

Im Prozess gegen Marcel Heße hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung gefordert, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Das ist in Deutschland die höchste Strafe, die man aussprechen kann.

Bei Marcel Heße wird nicht das Jugend-, sondern das Erwachsenenstrafrecht angewendet. In einem Gutachten wurde er für voll schuldfähig erklärt. „Er hat völlig grundlos zwei unschuldige Menschen ermordet! Seine Motive waren Unzufriedenheit über das eigene Leben, Macht und Größenphantasien und die Befriedigung seiner sadistischen Neigungen! Sadismus war eine Triebfeder für sein Handeln“, fordert Staatsanwalt Danyal Maibaum laut der „Bild“ in seinem Plädoyer.

Marcel Heße soll vor seiner grausamen Tat den 9-Jährigen gefragt haben, ob er leiden oder den schnellen Tod sterben wolle. Er soll Jaden davor sehr lange gefoltert haben. Marcel Heße könnte also eine lebenslange Haftstrafe bekommen – in der kommenden Woche soll das Urteil fallen. „Ich bin erleichtert, dass er die Höchststrafe bekommen soll. Der darf nie wieder raus, er ist so gefährlich!“, sagt die Mutter von Jaden.