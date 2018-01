Marcel Heße: Das Urteil ist gefallen!

Dieser Fall schockiert ganz Deutschland: Marcel Heße hat den 9-jährigen Nachbarsjungen Jaden brutal ermordet und danach auch einen Kumpel von sich umgebracht.

In ihrem Plädoyer hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft für Marcel Heße gefordert. "Wir haben bei allen Beteiligten, auch bei den Zuschauern, bei der Schilderung des Leids der Mütter und des Tatgeschehens Gefühlsäußerungen sehen können - nur beim Angeklagten nicht", so Staatsanwalt Danyal Maibaum. Für die Mutter von Jaden war der ganze Prozess nur schwer zu ertragen - während in dem Gerichtssaal viele Tränen flossen, zeigte sich Marcel Heße völlig emotionslos.

Marcel Heße: Das Urteil

Das Urteil wurde lange erwartet - und ist soeben gefallen. Marcel Heße wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die aufgrund der Brutalität eine besondere Schwere der Schuld fest, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Fall Marcel Heße

Marcel Heße hat im März 2017 zwei Menschen brutal ermordet. Unter einem Vorwand lockte er den Nachbarsjungen Jaden in einen Keller - dort erstach er den 9-Jährigen. Bis zuletzt hatte sich der Kindermörder aus Herne völlig emotionalslos gezeigt. Während dem Prozess kamen immer wieder grausame Details seiner schockierenden Taten ans Licht.

Später ermordete er seinen Kumpel Christian und lockte diesen in seine Wohnung. Im Internet hat er mit seinen grauenvollen Taten geprahlt und hat sogar gedroht, weitere Menschen umzubringen. Die Bilder seiner Opfer hat er per Whatsapp verschickt und im Internet veröffentlicht. Marcel Heße hatte sich später gestellt und konnte von der Polizei festgenommen werden.