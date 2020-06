Marcel Maurice Neue: Steigt Krätze bei "Berlin - Tag & Nacht" aus?

Krätze hat in der Serie nun Berlin verlassen und will nach Spanien zu Hanna gehen, um Emmi nicht mehr über den Weg zu laufen. In der gestrigen Folge hat er seine Koffer gepackt und ging vom Hausboot. Schmidti war darüber schockiert.

Heißt das nun, dass Marcel Maurice Neue die Serie verlassen wird? Oder legt er nur eine Pause ein und kommt bald wieder? Das ist derzeit noch nicht bekannt – da können die Fans nur abwarten. Krätze zählt zu einer der beliebtesten Charaktere der Serie. Die Zuschauer lieben ihn für seine freche Art. Sollte er tatsächlich die Serie verlassen, wäre das für die Fans eine traurige Nachricht und für die Serie ein großer Verlust.