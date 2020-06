Marcel Remus & Alexander Posth: Kampf um Mallorca!

Denn bisher war Marcel Remus der unangefochtene Star unter den Maklern auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Nun möchte ihm Alexander Posth diesen Posten streitig machen. Der Skandal-Makler hat vor, nach Mallorca zu ziehen. Er ist derzeit auf der Suche nach einem Büro auf der Balearen-Insel.

Das stinkt Marcel Remus, der nicht davon überzeugt ist, dass Alexander Posth Erfolg haben wird. "Ich habe in meinen acht Jahren auf der Insel viele kommen und gehen sehen, die dachten: Das, was der Schnösel kann, kann ich auch. Er wird sehen, was er davon hat", so Marcel Remus gegenüber der Bild.

Der Kampf der TV-Makler ist eröffnet! Und Marcel Remus hält nicht viel von seinem Kollegen: "Es ist nicht so einfach hier, wie er denkt. Leute, die wie Alexander auf dicke Hose machen, passen nicht so gut auf die Insel."

Dabei ist Marcel Remus selbst nicht unbedingt ein Unschuldslamm. Auch er "wildert" im Gebiet des Konkurrenten, der bisher hauptsächlich in Berlin tätig war. Dort möchte Marcel Remus bald ein Büro eröffnen.

Alexander Posth hat auf diese Kampfansagen bisher noch nicht reagiert. Gerade hat er die Insel wieder verlassen, aber nur temporär: "Goodbye Mallorca, goodbye Marcel ;). Ich komme bald wieder versprochen!"