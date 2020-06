Marco Angelini: So viel hat er im Dschungelcamp abgenommen!

Vielleicht hätte Marco sich doch dazu überwinden sollen, in der Dschungelprüfung ein bisschen mehr Schafshirn und Rinderaugen zu essen. Das hätte ihm vielleicht nicht nur ein paar Gramm mehr auf die Rippen gezaubert - sondern möglicherweise auf die Sympathien der Zuschauer gesteigert. "Wahrscheinlich hat die letzte Prüfung auch dazu beigetragen, dass ich rausgewählt wurde", zeigt er sich einsichtig. "Aber mehr ging wirklich nicht."

Jetzt will Marco Angelini jedoch nur noch nach vorne blicken. "Ich habe schon ganz viele Anfragen. Meine neue Single kommt am 7. Februar, und ich werde an der österreichischen Show 'Dancing Stars' teilnehmen. 2014 wird mein Jahr!", ist er sich sicher.