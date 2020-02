Marco Cerullo & Christina Grass: Verlobt! Er macht ihr einen Antrag im TV

Marco Cerullos Zeit im " " war eine echte Achterbahn der Gefühle. Ständig kullerten die Tränen wegen Freundin Christina. Er vermisste seinen Schatz unendlich und sorgte sich um die gemeinsame Zukunft. Alles unbegründet! Die beiden Turteltauben haben endlich den nächsten Schritt gewagt...

Marco Cerullo: Freundin Christina packt aus! Das steht in seinem Handy

So romantisch hielt Marco Cerullo um die Hand von Christina an

"Ich hatte viel Zeit im Dschungel um nachzudenken. Und bei einer Sache bin ich mir hundertprozentig sicher", kündigte er beim großen Wiedersehen an. Und dann die Überraschung! Er holte Christina auf die Bühne. "Du bist alles für mich. Alles was ich will ist, dich zu haben. Ich möchte dich fragen: 'Willst du meine Frau werden?'", sagte er sichtlich nervös. Raúl Richter spielte parallel ein Stück am Flügel. Unter Tränen antwortete sie mit "Ja". Das Konfetti flog in die Luft, im Hintergrund wurde Feuerwerk gezündet. Kitschiger geht's wohl kaum!

