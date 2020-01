Marco Cerullo: Freundin Christina packt aus! Das steht in seinem Handy

Gestern Abend wurde es emotional im ! Bei flossen die Tränen. Er sorgte sich um die Beziehung mit Freundin Christina Grass. Der Grund: Er hat sein Handy und seinen Code bei ihr gelassen. Zerstört womöglich eine Nachricht einer alten Flamme ihre Liebe?

Das sagt Christina Grass zu Marco Cerullos Angst-Attacke

Bei "Die Stunde danach" sprach Christina Klartext. "Er muss sich gar keine Sorgen machen, aber ich verstehe auch seine Seite. Man hat da ja genug Zeit um über sich selbst nachzudenken. Auch über Dinge, die draußen gar nicht relevant wären", sagte die " "-Teilnehmerin.

"BiP"-Christina & Marco: Baby-Hammer nach dem Finale!

Das steht wirklich in Marco Cerullos Handy

Während des Interviews holte Christina dann tatsächlich Marcos Handy aus der Hosentasche - und guckte in die Nachrichten. "Da ist nichts", bestätigte sie. "Selbst, wenn da irgendeine Dame da draußen eine Nachricht schicken möchte, darf sie das gerne tun. Ich weiß ja, was ich an ihm habe." Marco muss sich also keine Gedanken machen!

