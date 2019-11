Erst die Suche nach der großen Liebe führte Mister Rheinland-Pfalz ins Fernsehen. Ob „Die Bachelorette“ oder „Bachelor in Paradise“, bislang war die richtige Frau für Marco Cerullo leider noch nicht dabei. Dafür überzeugt der muskulöse Koblenzer in Ernährungs- und Fitnessfragen.

Steckbrief

Name: Marco Cerullo

Geburtstag: 10. November 1988

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: Koblenz

Familienstand: Ledig

Marco Cerullo: Herkunft und Leben

Marco Cerullo erblickt am 10. November 1988 in Koblenz das Licht der Welt. Nach dem Schulabschluss absolviert er eine klassische Ausbildung zum Fahrzeuglackierer, die er mit Meistertitel abschließt. Doch sein Meistertitel ist noch lange nicht das einzige was Marco Cerullo zu bieten hat. Als Ernährungs- und Fitnessberater unterstützt der sportliche Koblenzer heute Menschen einen gesunden Lebensstil zu pflegen.

Karriere

Das Jahr 2017 stellt das bürgerliche Leben des gebürtigen Koblenzers auf den Kopf. Bei der Mister-Wahl in Rheinland-Pfalz kann Marco Cerullo die Jury überzeugen und räumt den Titel ab. Von heut auf morgen verändert sich sein Alltag. Statt weiter Fahrzeuge zu lackieren, wagt der brünette Schönling den Sprung ins Fernsehen. Nachdem Marco Cerullo bei „Ultimate Beastmaster“ auf Netflix 2017 seine Muskeln spielen lässt, begibt er sich noch im gleichen Jahr auf die Suche nach der großen Liebe. Ob „Die Bachelorette“ (2017), „Take Me Out“ (2018) oder „Bachelor in Paradise“ (2019), das deutsche Model ist sich für keine Kuppelshow zu schade.

Bei "Bachelor in Paradise" darf Marco Cerullo (rechts) diesmal selber Rosen vergeben Foto: Instagram/@marcocerullo_official

Trotz seines Engagements konnte der hübsche Reality-TV-Darsteller bis heute keinen Titel abräumen. Seit 2018 ist Marco Cerullo als Rene Müller in der Scripted-Reality-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ zu sehen. Da das Model nur so vor Energie sprüht, wird er 2020 zusätzlich in das Dschungelcamp einziehen.

Privatleben: Marco Cerullo ist Single

Obwohl Marco Cerullo seit Jahren als liebessuchender Amor durch die deutsche TV-Landschaft tingelt hat es mit der großen Liebe bislang nicht geklappt. Mit seinen Machosprüchen („Ich bin niemand der eine Frau braucht – aber ich hätte gerne eine“) konnte der Koblenzer das Herz der Bachelorette Jessica Paszka nicht erwärmen, so flog er nach fünf Folgen aus der RTL-Kuppelshow. Nach einer kurzweiligen Affäre mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Evanthia „Eva“ Benetatou ist das hübsche Male-Model wieder als Single auf dem Markt.

