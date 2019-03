Marco Reus' Freundin: Scarlett Gartmann ist seine ganz große Liebe

„Ja, Scarlett und ich sind ein Paar“, verkündete Marco damals glücklich. Fotos seiner Liebsten sind auf dem -Account des Nationalspielers dennoch eine Seltenheit. Dabei kann sie sich mit ihren blonden Haaren, blauen Augen und der perfekten Figur wirklich sehen lassen! Hier ist alles, was ihr über die Freundin von Marco Reus wissen müsst!

Unzertrennlich: Marco Reus & Freundin Scarlett

Scarlett Gartmann arbeitet als Model und sticht mit ihrem hübschen Gesicht regelmäßig aus der Masse hervor. Sie wurde von einem Designer auf der Straße entdeckt und startete während des Abiturs ihre Karriere. Ob für Drykorn, Gerry Weber oder Disney – sie zog schon einige große Deals an Land. Nebenbei war sie außerdem eine erfolgreiche Dressurreiterin und ist auch heute noch eine große Pferdeliebhaberin. "Die Pferde haben mir immer Halt gegeben. Und der Sport mit ihnen gab mir Auftrieb und Bestätigung", verriet Scarlett Gartmann in einem Interview mit "Bild am Sonntag". Nur einen Wunsch konnte sich die 24-Jährige noch nicht erfüllen: Sie wünscht sich von ganzem Herzen, einmal für Victoria’s Secret modeln zu können.

Traurige Vergangenheit

Als Scarlett zehn Jahre alt war, starb ihr Vater an einer Überdosis Kokain. Ihre Mutter erzählte ihr, dass Papa an Herzversagen starb. Erst später erfuhr sie, dass er als Zuhälter und Bordellbetreiber arbeitete. Zusammen mit Scarletts Onkel gehörte Ralf Gartmann zu den Rotlichtgrößen in Hagen. Marco Reus ist die Vergangenheit von Scarletts Familie egal. "Ich liebe sie! Mir ist egal, was ihr Onkel macht oder ihr Vater gemacht hat. Mir ist das alles bekannt", erklärte er einst in einem Interview. Er gibt ihr den Halt, den sie braucht und liebt sie von ganzem Herzen.

Marco ist ihre ganz große Liebe

Die Blondine kann von ihrem Liebsten gar nicht genug bekommen. Wenn Borussia Dortmund spielt, drückt sie ihm von der Tribüne aus die Daumen und feuert ihn an. Auf ihrer Instagram-Seite postet sie außerdem immer wieder süße Pärchen-Selfies von sich und Marco. Sogar romantische Knutsch-Fotos sind mit dabei! Die Schnappschüsse betitelt sie mit süßen Sprüchen wie „Danke, dass du du bist“, „Ich bin so unglaublich stolz auf dich“ und „Liebe“. Hach! Kein Wunder, dass Marco so verrückt nach seiner Freundin ist!