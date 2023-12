Marco Schreyl: Er verliert seinen Job bei RTL

Wie "dwdl" berichtet, soll der Kölner Sender den Vertrag des Moderators zum nächsten Jahr nicht verlängern. Aus welchem Grund RTL Marco Schreyl nicht länger beschäftigen wird, ist allerdings nicht bekannt. Marco Schreyl selbst äußerte sich bislang nicht zu seinem RTL-Aus.

Sein Nachfolger für die RTL-Frühsendungen steht bereits fest: Jan Malte Andresen wird in Zukunft übernehmen. Am 8. Januar startet bereits die erste Sendung mit dem 51-Jährigen, der in der Vergangenheit auch schon für die "Tagesschau" vor der Kamera stand und die Morgenshow des Hörfunksenders WDR 2 moderiert.