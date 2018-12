Marcus Beyer: Trainer verrät die Todesursache

Der Schmerz sitzt immer noch tief. Markus Beyer ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Bisher war nur bekannt, dass er einer kurzen, schweren Krankheit in einem Berliner Krankenhaus erlag.

Markus Beyer hatte Nierenkrebs

Sein langjähriger Trainer Ulli Wegner verriet jetzt mehr Details. Gegenüber sagte er, dass "Markus den Kampf nach einem schweren Krebsleiden verloren hat." Der Sportler litt an Nierenkrebs. Die "BILD"-Zeitung berichtete, dass die ersten Symptome vor einigen Wochen auftraten. Weil er Probleme beim Laufen hatte, begab er sich in ein Krankenhaus in Aue. Von dort wurde er in eine Berliner Klinik überwiesen. Doch die Ärzte konnten sein Leben nicht retten.

Markus Beyer ist tot

Große Trauer bei Freunden und Kollegen

Markus Beyer feierte seine größten Erfolge im Supermittelgewicht. 1999 wurde er sogar Weltmeister. Sein damaliger Trainer Ulli Wegner traf die Todes-Nachricht wie ein Schlag. "Ich kann meine Gefühle mit Worten nicht beschreiben. Jeder weiß, dass er mein Lieblingssportler war – und das hatte vor allem eine menschliche Komponente. Markus Beyer war ein durch und durch feiner Mensch. Im Moment fühle ich mich, als hätte mir jemand in die Magengrube geschlagen. Ich muss das alles erst verarbeiten."

Auch der MDR meldete sich bereits zu Wort. "Wir sind bestürzt und trauern um einen großartigen Sportler und wunderbaren Kollegen. Mit seinem Box-Sachverstand hat er als Mitarbeiter des MDR 'Sport im Osten' in den vergangenen Jahren geprägt. In Gedanken sind wir bei seiner Familie", sagte Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.