Marcus Schenkenberg: Nach dem 'Promiboxen' ins Krankenhaus!

Für Model Marcus Schenkenberg (46) nahm das diesjährige "Promiboxen" ein jähes Ende: Bereits in der vierten Runde im Kampf gegen Lucas Cordalis (42) verletzte Schenkenberg sich an der Schulter, verlor den Kampf durch technisches K.o.!

Nach ersten Angaben vor Ort hatte sich der Schwede bei einem Schlag in die Luft die Schulter ausgekugelt - direkt im Anschluss an seinen Auftritt im Ring musste Schenkenberg in die Klinik gebracht werden.