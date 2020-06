Maren Gilzer ist Dschungelkönigin 2015!

Letzteres hatten sich die Promis aber selbst zuzuschreiben schließlich wurden in diesem Jahr insgesamt so wenig Sterne wie noch nie erspielt. Die Motivation wurde von den meisten Campern leider zuhause in Deutschland vergessen.

So aber nicht bei den Finalisten Tanja Tischewitsch, Jörn Schlönvoigt und Maren Gilzer. Die drei haben alles gegeben und sind so von ihren Fans Runde für Runde weiter gewählt worden.

Jetzt steht endlich die Dschungelkönigin 2015 fest: Maren Gilzer!

Die ehemalige "Glücksrad"-Fee hat während der Zeit im Dschungel am meisten Bonuspunkte bei den Zuschauern gesammelt - was sich jetzt bezahlt gemacht hat!

Damit hat sich Maren nicht nur gegen die anderen beiden Finalisten durchgesetzt, sondern auch gegen Dschungelpromis wie zum Beispiel Walter Freiwald, Aurelio Savina oder Angelina Heger.

Jetzt ist das große Abenteuer Dschungel überstanden und Maren darf zurück ins Hotel "Versace", um sich von Mitstreitern, Familie und Freunden feiern zu lassen! ...und anschließend vermutlich eine ordentliche Essensportion beim Room Service zu bestellen.

Was haltet ihr von der diesjährigen Dschungelkönigin? Ein verdienter Sieg?