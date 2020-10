Margaret Nolan: Die Bond-Schauspielerin ist tot

Ja, Margaret Nolan war wirklich eine Ikone. Neben ihrer Rolle bei James Bond, schaffte sie es auch an die Seite der Beatles. So spielte sie zum Beispiel in deren im Film "Yeah! Yeah! Yeah!"

Auch in zahlreichen Shows und Fernsehsendung trat die Beauty auf. Ein Highlight ihrer Karriere war aber sicher das "Playboy"-Shooting im Jahr 1965.

Auch von diesen Stars mussten wir 2020 Abschied nehmen: