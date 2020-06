Mariah Carey lässt sich zum Auftritt durchs Hotel schieben!

Das Instagram-Video, das die Diva bei ihrer Fahrt durch das „Caesars Palace“ zeigt, sorgt derzeit jedenfalls für reichlich Lacher!

Warum die frisch erschlankte Mariah Carey den Weg zur Bühne auf ihrem Hinterteil, anstatt auf ihren Füßen absovierte, ist nicht ganz klar. Angeblich war aber nicht das Kleid zu eng, sondern die Schuhe zu hoch! Laut „TMZ“ soll die Sängerin über Fußschmerzen geklagt haben, woraufhin sie kurzerhand auf den rollenden Thron verfrachtet wurde. So konnte sie sogar noch unterwegs von ihrer Visagistin gestylt werden!

Die luxuriöse Fahrt hat sich jedenfalls ausgezahlt: Mariah Carey kam schmerzfrei und strahlend am Ort ihrer Bestimmung an! Gut möglich, dass der fahrbare Stuhl von nun an immer auf ihrem Tour-Rider steht.